疫情下搶母親節商機 飯店業者推優惠

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（中央社記者余曉涵台北26日電）為了搶攻母親節商機，飯店業者近期推出餐飲及住房優惠，甚至祭出SPA、按摩體驗及膠原蛋白飲品等，希望能在疫情升溫下，讓業績不受影響。

一年一度的母親節即將到來，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫影響，仍出現零星退訂潮。為了要搶攻母親節商機，不少飯店及餐飲業者祭出優惠搶客，除了SPA、按摩體驗、膠原蛋白飲品等活動外，也主打外帶市場。

北投大地酒店攜手HAPPYHAIR快樂麗康集團，推出專屬住房專案，除了包含芳療SPA雙人精油護理各60分鐘外，還有ICHARMING全型胜肽膠原蛋白飲禮盒、花束蛋糕精選氣泡酒及SPA折價券等，要搶母親節商機。

晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出的住房專案，也包含60分鐘經絡按摩舒活放鬆，龍蝦海陸雙主餐鍋物，及母親節特調飲品等。

台北文華東方酒店推出的母親節住房專案則是包含「活力生機」臉部護理療程、下午茶等。

知本老爺酒店則是主打餐飲優惠，旗下那魯灣自助餐廳及酋長鐵板燒餐廳各推出用餐優惠、免費好禮和抽獎活動外，並在5月舉辦「走進後山，品嘗知本：Lily老師的靈魂廚房」限定活動，讓旅客在南島咖啡部落廚房靈魂主廚Lily老師帶領下，親自走進知本後山採集食材，炊煮小米南瓜阿粨、阿美哈客哈客飛魚飯糰和野菜水餃等原住民特色料理。

雲朗觀光集團旗下的君品酒店說，連日來接聽超過上百通詢問外帶美食電話，光母親節中式極品海陸分享餐更在這週末二日內被預訂200多套，因此重啟多款外賣美食，並首次推出常溫禮盒，要搶攻餐飲外帶商機與送禮需求。

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國泰飯店觀光事業旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店，也規劃母親節專屬餐飲活動，像是和逸飯店‧台北民生館及忠孝館THE Lounge首度推出合菜菜單、和逸飯店‧台南西門館推出媽媽做SPA，小朋友則提供手作DIY活動及下午茶餐點等。

饗賓餐旅集團則集合旗下7大品牌，推出各式外帶套餐，菜色規格直逼年菜等級，其中更首次推出全素的素食蛋糕，要讓素食者也能輕鬆享用母親節蛋糕。（編輯：管中維）1110426