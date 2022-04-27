參加團體旅遊需打3劑疫苗 5月退團估1.63萬團次

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（中央社記者余曉涵台北27日電）指揮中心宣布參加團體旅遊需打3劑疫苗，根據交通部推估，5月約造成1.63萬團次取消，旅宿業平均退訂3成，觀光遊樂業整體營業情形也衰退5到6成。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「三劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部提出的報告三劑疫苗可以參團對旅遊業者造成嚴重衝擊，旅遊業部分，原本每月國內團體旅遊出團3.26萬次（不含進香團），以目前退團率50%推估，5月將有1.63萬團次取消。

旅宿業部分，交通部說，疫情升溫導致觀光旅館及一般旅館平均退訂約3成，但部分風景區因原本訂房率較高，導致退訂情況嚴重，民宿平均退訂約4成左右。

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觀光遊樂業上，交通部說，因疫情升溫，加上學生團體受到地方政府限制，幾乎全數取消或延期，一般團體約有9成衰退，加上散客下降數量，整體營業情形預估將衰退5到6成。

交通部說，相關解約退費規定已經公布，未來將持續振興國內團體旅遊方案，並輔導業者因應開放國境準備，持續輔導旅宿業者優化服務品質及轉型，輔導觀光遊樂園業者優化旅遊環境。（編輯：張銘坤）1110427