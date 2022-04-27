藝術療法抒發情緒 精神病患者彩繪人生故事

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李綜合醫療社團法人美德醫院在2014年間創立藝術團體，以多元化具有創作力的藝術課程，讓精神病患者在社工以及美術老師的指導下，透過畫筆揮灑內心世界。中央社記者趙麗妍攝 111年4月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）美德醫院以藝術繪畫創作，讓精神病患者用畫筆將人生故事揮灑於畫布，每幅作品都是患者的心情表露，藝術療法獲肯定，有患者將對家人的思念畫在作品中，抒發內心情緒。

李綜合醫療社團法人美德醫院今天展示多幅院內患者創作的繪畫作品，畫作闡述患者的人生故事。李綜合醫療社團法人董事長李順安接受媒體聯訪指出，美德醫院在2014年創立藝術團體，以多元化具有創作力的藝術課程，讓患者在社工以及美術老師的指導下，透過畫筆揮灑內心世界。

黃姓社工指出，繪畫作品有別一般美與醜的界定，回到患者本身故事創作，繪畫媒材以油畫為主，因患者對於挫折的忍受度相對較低，水彩畫容易失敗，選用創作空間較大的油畫，可透過堆疊方式修正，每週一堂課，由專業教師指導。

黃姓社工說，自2014年至今，累計已有100多件作品，2016年起更在中部啟動巡迴畫展，讓患者到畫展現場欣賞自己作品，發現可產生自信心。

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學員小廖因情緒時常躁動，他學畫7年多，耗時3年完成一幅畫作，學畫讓他的情緒穩定，專注力集中，人際互動也轉好。學員小藍則將內心對小孩的思念全都訴諸在畫布上，畫作中多呈現小孩元素。

美德醫院院長許景琦表示，藝術繪畫創作提升患者的生活質量，改善身心靈健康，最近將透過音樂輔助療法，希望配合音樂的陶冶，和患者、家屬一起面對疾病挑戰。（編輯：謝雅竹）1110427