國小生接種疫苗桃園48%家長同意 市府5/2起接種

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市內國小學童接種疫苗部分，目前預約率為48%，會在5月2日開始陸續安排接種；在中央的確診者自主回報系統上線前，將由衛生局開立、補開居隔通知書。

桃園市今天新增1987例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時指出，針對國小學童施打莫德納（Moderna）疫苗，已經完成意願調查，目前預約率（家長同意率）約為48%，會在5月2日開始陸續安排接種。

鄭文燦表示，國小學童接種疫苗部分，預定有195校要安排醫院入校接種，目前已經有177校完成規劃，接種時間預計從5月2日至6月17日。

他指出，國小學童接種以後若產生身體不適或不良反應，可以申請1至3天疫苗假，不列入缺席紀錄，如果有特殊症狀可以延長，家長也可以申請防疫照顧假，學校在這部分會加強宣導、輔導。

鄭文燦說，中央的確診者自主回報系統預計5月1日上線，由確診者在系統上自填接觸者等資訊，這部分會直接開立居隔通知書，但在這個系統上線前，原有的居隔通知書仍需要補開。

他表示，桃園市從4月15日至今，一定要開立居家隔離通知書的人有3萬7015人，尤其在「3+4」政策開始後，需要開立的人數至今還在激增，桃園市政府衛生局正在趕辦居隔通知書作業，昨天單日就發出8268人，後續大約還有約2000人需要補開。

鄭文燦指出，在中央系統還沒上線以前，會由衛生局開立、補開居隔通知書；針對已經透過衛生局系統自主通報的民眾，也會開立居隔通知書。

他說，防疫關懷包目前耗量很大，有些區公所已經開始數量不足，5月2日還會有一批防疫關懷包到位，凡是還沒領到的，都會由區公所或學校再行補送。

鄭文燦表示，防疫關懷包將來會由電商物流配送，在這之前，為爭取時效，會由市府教育人員及民政人員配送防疫關懷包，每配送1份會有新台幣150元的津貼，以感謝第一線的防疫人員。

他說，針對街友、獨居老人及低收入戶、弱勢家庭的快篩部分，會有桃園市政府社會局設置的街友外展服務中心、家庭服務中心提供關懷照顧，有需要時會透過公費快篩。

針對COVID-19重點疫情部分，鄭文燦表示，印刷電路板廠佳總興業公司的群聚感染，有60人確診，分別為18名本國籍員工、42名移工，已針對移工宿舍全面清消，移工就地隔離，分區分流管理。

鄭文燦表示，東陽老人長期照顧中心有5人確診，包含2名住民、3名照顧員，針對東陽老人長期照顧中心已經做了第1輪的篩檢。（編輯：戴光育）1110429