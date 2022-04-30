高市2大監理所出動逾百人 5/1導引乘客轉乘客運

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因應5月1日台鐵列車停駛，高雄區及高雄市區監理所設立應變中心，當天將出動逾百人協助乘客轉乘類火車臨時客運路線。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）因應5月1日台鐵列車停駛，高雄市2大監理所將設立應變中心，並共出動約117人力，協助導引乘客轉乘6條類火車臨時客運路線。

因應台鐵工會發起「五一勞動節不加班活動」，高雄區監理所提供0961、0962、0963等3條高雄往返台東，及0964、0965等2條高雄往返屏東的類火車臨時客運路線。

高雄區監理所今天對中央社記者表示，明天將設立應變中心，並共出動約70人上班，主要工作是導引乘客轉乘類火車臨時客運路線。

高雄區監理所明天將分配人力至新左營火車站、高雄火車站、鳳山火車站、屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、太麻里火車站、知本火車站、台東火車站、鹿野火車站、關山火車站及池上火車站，協助乘客導引及轉乘服務。

高雄區監理所表示，0961、0962、0962往返分別有30班次、16班次及14班次，平均約1小時一班車。高雄往屏東的0964、0965則分別有88班次及102班次。0964尖峰時刻20分鐘一班、離峰半小時一班，0965尖峰時刻15分鐘一班、離峰半小時一班。

高雄市區監理所明天也將成立應變中心，並提供從捷運南岡山站往返台南火車站的8046客運路線疏運，往返共72班次，行經岡山、路竹、大湖、中洲、仁德、保安等火車站鄰近站點。

配合火車時刻，8046高雄端首班車於清晨5時40分發車，末班車為晚上11時30分；台南端首班車於清晨5時30分發車，末班車為晚上11時，均約半小時1班。

高雄市區監理所接受中央社記者訪問表示，明天也將設立應變中心，共出動47名人力，主要工作為導引乘客轉乘服務，並在火車站、公車站等設有3、40面看板，說明相關轉乘資訊。（編輯：謝雅竹）1110430