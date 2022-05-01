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基隆某安養中心疑爆群聚 5住民快篩陽性

2022/5/1 18:00
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（中央社記者沈如峰基隆1日電）基隆市政府今天表示，市內一家老人安養中心疑似發生群聚，1名員工快篩陽性後，有5名住民也快篩陽性，其中1住民已死亡，醫療團隊已針對所有住民採檢PCR，實施分艙分流。

基隆市長林右昌下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會，衛生局長吳澤誠陪同。

媒體提問，近日有少數基層員警因與家人或同學外出用餐染疫，結果遭警察局高層列為檢討對象，希望基層改進；但基層反映「與家人吃飯有錯嗎」，警局高層是否反應過度，矯枉過正。

媒體也問及，基隆市傳出某家老人安養中心疑似發生群聚，甚至造成1名住民死亡，目前疫調進展如何。

林右昌表示，相關因外出用餐而染疫員警方面，警察局並未懲處，市府也未曾禁止員警與家人在外用餐，只是希望在目前疫情嚴峻時，員警在下班或休假期間能進行低強度活動，避免在外染疫，以維護公家單位有效運作。

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吳澤誠表示，某家老人安養中心昨天例行性為員工快篩時，發現1人陽性，安養中心即對所有住民快篩，發現有5名住民陽性，其中1人今早死亡。目前醫療團隊已進駐，對所有住民PCR採檢，明天才知結果。此外，安養中心也已先隔開快篩陽性、陰性的住民，實施分艙分流。

吳澤誠說，死亡的住民是60多歲男性，長期臥床、下肢水腫，平時仰賴鼻胃管餵食，因這名男子快篩後死亡，沒有接受PCR採檢，是否與染疫直接相關，待中央對病史進一步研判，才能認定。（編輯：張銘坤）1110501

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