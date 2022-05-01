高市新增434例 陳其邁：打疫苗「利大於弊」

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市今天新增434例COVID-19本土個案。高雄市長陳其邁說，外縣市旅遊史與同住親友、職場接觸者為風險最高部分；另外，特定娛樂場所維持個位數，顯示風險控制在一定範圍內。

依高市府今天公布數據，434例中，密切接觸者324例、隔離期間陰轉陽66例、外縣市旅遊史37例、特定娛樂場所6例，以及新案疫調中1例。密切接觸者324例中，包括同住親友165例、職場校園84例、餐飲娛樂68例、高風險場域7例。

陳其邁今天出席防疫記者會，就疫情數據說明目前因應疫情發展，規劃社區篩檢站以利隨時啟動，透過持續監測判定社區傳播風險。陳其邁也從醫學角度，認為打疫苗是傳染病防治最有效方法，施打疫苗「利大於弊」，且疫苗經專家審查，安全性高、資訊明確清楚，家長綜合考量時可按專家和醫師建議施打。

對於6到11歲兒童接種疫苗，出席防疫記者會的衛生局黃志中依台灣兒科醫學會五大建議，呼籲家長勿忽視兒童受感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒影響，並說明兒童接種疫苗具安全性和有效性，且兒童接種疫苗產生心肌炎的機率低於青少年；他也指出，莫德納與BNT無絕對優劣，建議家長充分了解後再做決定，有潛在疾病者應儘早接種。

此外，陳其邁也說明，同住家人若為確診者，其餘未確診同住者屬密切接觸者，為居家隔離對象。他提醒居家隔離注意事項，包括同住者不得與確診者同住一室；禁止訪客拜訪；不可與確診家人共食；處理確診者垃圾袋時，需戴手套並持酒精噴灑垃圾袋消毒，再放至大門外由環保單位清運。

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若使用家用快篩檢驗結果為陽性，陳其邁也仔細詳述因應做法，陽性篩檢試劑須以塑膠袋密封包好，配戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近醫療採檢院所或社區篩檢站進一步檢測，並告知採檢站人員快篩呈現陽性；若為居家隔離者則先回報里幹事。

另外，黃志中也說明高雄市醫療院所通訊診療，有就醫需求民眾可透過Line、健康益友APP或醫療機構指定視訊方式；預約可自行撥打醫療機構電話或網路預約；領藥為自行取藥、委託親友代領或藥師協助送藥。指定通訊診療機構共3063家，包括1617家西醫診所、842家牙醫診所、496家中醫診所、85家醫院，以及23家衛生所。（編輯：孫承武）1110501