竹科首座非營利幼兒園8月開學 收托302人

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（中央社記者張建中新竹2日電）新竹科學園區首座非營利幼兒園篤行幼兒園預計今年8月15日開學，將設置11班，共收托302名2歲到入國民小學前的幼兒，明年8月則將有第2座非營利幼兒園啟動。

篤行幼兒園今天透過直播方式，辦理招生說明會。竹科管理局副局長胡世民表示，篤行幼兒園位於竹科篤行路1號，臨近聯發科、聯詠及旺宏，前方有超過千坪的綠地，後方有公園，管理局斥資新台幣7000萬元建置。

胡世民說，篤行幼兒園預計收托302名2歲到入國民小學前的幼兒，分為11班，將於8月15日開學。希望藉由良好的環境與師資，促進小朋友活潑運動、樂於探索及啟發好的品格。

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胡世民表示，竹科園區跟新竹縣、市一樣，年輕化、出生率高，經過調查園區內需要幼兒托育比率高，明年8月將有第2座非營利幼兒園啟動，希望滿足部分園區從業人員的需求。

篤行幼兒園委託社團法人新竹市教保人員協會經營，提供友善的收托服務，寒暑假正常收托且課後照顧延長至晚間7時。收費方面，第1名子女每月2000元，第2名每月1000元，第3名以上子女免繳費用。（編輯：楊蘭軒）1110502