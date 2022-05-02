停課衝擊學校午餐食材銷售 陳吉仲：轉銷並強化網購宅配

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）疫情未停，部分學校改採遠距教學，衝擊學校午餐食材銷售，立委呼籲不要讓農產被糟蹋。農委會主委陳吉仲今天表示，農糧署已啟動因應措施，也將強化物流，經宅配銷售。

立法院經濟委員會今天審查農委會及所屬主管預算凍結案等39案，陳吉仲列席並備質詢。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數攀升，停課、改採遠距教學的學校數量可能再增加，國民黨籍立委楊瓊瓔質詢，「萬一團膳業者不收（食材、農產），怎麼辦？」要求農委會做好因應，不要讓農產被糟蹋、農民收益受損。

陳吉仲說，台北市政府宣布4月25日到29日演練遠距教學上課時，農委會農糧署就已經啟動因應措施，包含提供學校原本採購有機、產銷履歷農產的相關銷售管道資訊，以利轉向其他管道銷售，還有台北農產運銷公司營運的台北果菜批發市場目前也需要拍賣更多蔬果，都可協助銷售農產。

他表示，物流也非常重要，會強化物流運作正常，以利開放民眾網購，透過宅配銷售。

農糧署於官網說明，台北市學校午餐有機蔬菜部分透過台北農產運銷公司與產地農民契作，為確保農民權益，已請北農務必依契作規範數量及價格正常收貨，並在不影響市場秩序的前提下，轉供超市通路、自主行銷或致贈弱勢團體及慈善機構使用。（編輯：管中維）1110502