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花蓮端午返鄉專車 5/18開放訂票

2022/5/4 12:26
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣政府與台鐵合作推出端午節返鄉專車，提供台北、花蓮往返各1班列車，將於18日中午12時至下午4時開放網路訂票，全票新台幣200元，採實名制搭乘。

花蓮縣政府民政處發布訊息指出，端午返鄉專車為台北、花蓮往返直達車，台北往花蓮搭車時間為6月2日晚間7時51分，晚間10時24分抵達花蓮站；花蓮往台北搭車時間為6月5日下午2時23分，下午4時59分抵達台北站。

民政處指出，民眾可憑專車乘車證免費轉乘南區接駁車，停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，北上同樣也有免費接駁車，詳細乘車時間可至民政處網站查詢。

民政處指出，返鄉專車為PP自強號，每列共566個座位，包含6張愛心票（未滿12歲或65歲以上民眾），設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票。

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民政處指出，18日中午12時至下午4時可至花蓮縣政府全球資訊服務網－111年端午節返鄉專車訂票連結，一般訂票每人可訂4張，票價200元，半票（愛心票）每人單程限2張，票價100元，額滿即改為候補登記。

民政處指出，取票地點分別為台北車站（花蓮返鄉專車服務台）及花蓮縣政府民政處，提醒民眾，返鄉專車採實名制，限本人搭乘，禁止轉售或轉讓，乘車時需攜帶證明文件才可上車。（編輯：郭諭儒）1110504

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