勞動部籲雇主助移工調班 參與菲總統大選在台投票

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（中央社記者張雄風台北4日電）勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，為使菲籍移工得順利外出參與菲律賓總統大選投票，建議雇主於5月9日前能讓移工調整工作班別，或協助移工利用例休假日，順利完成投票。

勞動部指出，菲律賓將於5月9日舉行總統大選，已提前開放海外不在籍投票，在台菲籍移工得前往菲律賓駐台代表處台北、台中、高雄等3分處完成投票。

勞動部說明，截至今年3月止，菲律賓移工在台人數計13萬9619人，主要集中於製造業及看護工等產業工作；為確保移工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫安全，勞動部已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提供移工外出時應注意的防疫指引。

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為尊重移工行使該國公民投票權利，勞動部建議雇主於5月9日前，可以調整移工工作班別，或協助移工利用例休假日，前往菲律賓駐台代表處台北、台中及高雄等地點，完成海外投票作業，不應以疫情為由拒絕其外出。

勞動部提醒，移工應注意個人健康防護，鼓勵移工儘速施打疫苗，儘速下載台灣社交距離App；外出投票時應全程佩戴口罩，保持社交安全距離，以減少感染風險；移工於投票返回雇主處所後，請雇主多加關心移工身體健康狀況，並可協助移工加入「Line@移點通」獲取最新防疫資訊，保護自身身體健康。（編輯：張雅淨）1110504