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有確診或密切接觸者課程 台師大：可遠距至學期末

2022/5/5 13:34
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（中央社記者許秩維台北5日電）因應COVID-19本土確診人數漸增，台灣師範大學近日宣布，針對有確診、密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論採遠距教學到學期末，期末考則可採線上或實體辦理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例日增，台灣大學4月29日宣布，自5月4日起有確診、密切接觸者的課程，授課教師可採遠距教學到學期末。

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根據台灣師範大學公告，自5月4日起，有確診學生或密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論後，採遠距教學至學期末，期末考可採線上或實體方式辦理；至於實驗及實作課程仍以實體為原則，但請規劃安全距離的上課方式，師生於實驗室時務必確實戴口罩。

台師大指出，碩博士生學位考試可用視訊方式進行，但仍須依照校內學位授予暨研究生學位考試辦法規定，經系、所務或學位學程事務會議通過，並應全程錄影存檔，而110學年度第2學期論文定稿繳交暨領取畢業證書截止期限為8月31日。（編輯：管中維）1110505

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