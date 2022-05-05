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學生確診增3984例 全國1938校停課

2022/5/5 19:33（5/5 19:57 更新）
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教育部5日晚間公布最新確診學生統計數據，各級學校累計已有2萬8007名學生染疫，其中2萬7256人為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月5日
教育部5日晚間公布最新確診學生統計數據，各級學校累計已有2萬8007名學生染疫，其中2萬7256人為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月5日
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（中央社記者陳至中台北5日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增3984例，各級學校累計達2萬8007名學生染疫，全國共1938校全校或部分班級停課。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年5月5日下午5時30分為止，共2萬8007名學生染疫，其中2萬7256例是本土案例（較昨天統計增3980例），751例是境外移入（較昨天統計增4例）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共422校全校暫停實體課程，1516校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。

現行中央停課標準為1師生確診、全班停課；「確診個案」或「密切接觸者」就讀班級達全校1/3或10班以上，全校停課。（編輯：謝雅竹）1110505

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