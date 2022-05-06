桃機A-CDM系統5月下旬上線 優化航管作業

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（中央社記者余曉涵台北6日電）桃機公司今天表示，建置的A-CDM系統已經進行試營運，預計5月下旬正式上線。A-CDM系統分成16個里程碑，即時提供且透明的資料交換平台，不僅優化航管作業，還能提高機坪使用週轉率等。

桃園機場公司今天在交通部例行記者會中表示，2016年起全力推動的機場協同決策（Airport-Collaborative Decision Making, A-CDM）系統，即日起進行系統試營運，預計5月下旬正式上線啟用，提供機場管理、航管單位、地勤業者及航空公司等利益關係人（Stakeholder）更穩定、正確、即時且有效的資訊分享平台。

桃機公司資訊處長余崇立說，A-CDM系統將航機從入境到出境細分成16個里程碑，包括外站起飛時間、航機降落、航機上輪擋、地勤開始作業、航機撤輪擋、航機起飛等，反映航機各階段作業進度。

A-CDM系統為透過提供即時且透明的資料交換平台，使機場公司、航空公司、地勤公司及航管單位等相關單位掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，藉由資料（Data）分享轉化為有用的資訊（Information），有效率地做出正確的決策。

余崇立指出，航管單位可藉由A-CDM系統精確調度航機，帶來優化航管作業、提高機坪的使用週轉率與降低營業成本等，系統也可同時延伸到跨機場間的協調整合，讓鄰區機場可針對突發狀況進行應變。

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桃機公司舉例，A-CDM系統接獲班機將延後起飛的訊息後，機場公司、航空公司即可通知旅客延後登機，減少其在機上等待起飛的時間；地勤公司也可配合調整其資源配置，如有提早完成作業，也可通知提早起飛或滑行，減少其他航機於地面等待或空中盤旋時間，避免旅客久候。

也可降低滑行道與停機坪壅塞，有助航空公司節省燃油消耗及時間成本，並進一步協助機場降低噪音與減少燃油消耗等。（編輯：謝雅竹）1110506