高登董事長秀授權書等文件 強調投標符程序

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高登環球生醫公司日前宣布放棄政府快篩標案，公司負責人劉緯澤（中）6日在台北公開受訪說明，並現場展示與韓商CELLTRION往來證明。中央社記者王飛華攝 111年5月6日

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（中央社記者陳至中台北6日電）國民黨質疑衛福部向高登環球生醫買快篩涉圖利特定廠商，高登董事長劉緯澤今天秀出韓國原廠授權書和相關會議文件，強調是想為防疫出一份力，投標都符程序，有沒有黑箱，大家自己去看。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前開放符合醫材商資格，且可供國內有緊急使用授權（EUA）快篩試劑的廠商洽談採購。中國國民黨質疑，供應商之一的高登環球生醫有限公司不僅沒有政府投標經驗，前身還是小吃店，質疑政府圖利特定廠商。

高登董事長劉緯澤下午在台北出面接受媒體聯訪，他先是解釋，高登原本是由她妻子經營，後來妻子累了不想做，因此他才想把高登轉型，朝向生物醫學器材研發。

劉緯澤秀出韓國原廠授權書、公司營業登記、衛福部的緊急授權文件等，指高登當初獲同意作為台灣的唯一代理商，但後來得知原廠還授權了另一家，「我也很傻眼」。他強調就是拿著韓國授權書參與衛生福利部的採購會議，都是依照程序，沒有特權。

劉緯澤說，當初有11家廠商參與衛福部的會議，他有原廠授權經銷商資格和合法進貨渠道。當初就談好，高登負責與韓國廠商洽談合約，昶虹則是負責出資，後來因為談判太複雜、時程太短，加上遭到質疑，才決定放棄。

他說，當時衛福部要各個廠商填寫可以供貨多少、如何到貨、希望供貨的價格，他因為還沒跟原廠談好，因此當下沒有交，衛福部同意可以晚一天交。他回去馬上跟韓國協商，但很多細節還沒談完，就被國民黨質疑，出資的昶虹考量社會觀感不佳，他也只能尊重出資方意見，且事發後也不知道該怎麼跟韓方談下去。

劉緯澤表示，看到台灣每天有幾萬例確診，他們是希望能幫忙就幫忙，也呼籲各界的批評「能停就停」，不要再浪費社會成本。他並說，如果真的有黑箱作業，今天就不會站出來說明、拿資料給大家看。

媒體問及遭控涉及詐欺口罩商，劉緯澤則說，整起事件先前已向松山警分局偵查隊說明，他只是引薦。對於外界指控他將中國製口罩混充台製販售，劉緯澤強調，沒有這回事，都有買賣合約，全案已進入司法階段。

至於外傳公司「人去樓空」，劉緯澤解釋，公司現階段準備轉型，疫情前就已計劃裝修，先找工人過來拆，但還沒找到合適的設計師。（編輯：唐聲揚）1110506

高登環球生醫擬參與快篩試劑採購案惹議，4日發布聲明決定不參與投標。高登環球生醫負責人劉緯澤（中）6日下午在台北親自出面說明，受到大批媒體關注。中央社記者王飛華攝 111年5月6日

國民黨團4日質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，缺乏醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購；高登同日晚間發布聲明決定不參與投標。高登環球生醫負責人劉緯澤（中）6日並親自出面，說明棄標原因等相關事宜。中央社記者王飛華攝 111年5月6日