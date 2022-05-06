新北社篩站陽性率6成8 推先篩檢再就醫

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府今天表示，4日的COVID-19社區篩檢站的陽性率為6成8，還會愈來愈高。推動「有症狀、先篩檢、再就醫」，快篩陽視同確診，可抒解醫院與社篩站壓力，人力用在居家照護。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，下午在市府舉行。市長侯友宜公布今天確診個案人數為1萬2066人，居家隔離列管人數為4萬1291人，居家照護執行中人數為3萬6025人。累計居家照護完畢，解除隔離者有1萬1006人。

侯友宜表示，最新統計，4日的社區篩檢站的篩檢陽性率為68.69%；社篩站開設以來，已篩檢服務64萬人次，推估近日的陽性率幾乎都將會超過6成，且板橋區江翠社篩站也提供便利停車、快速篩檢的服務。

衛生局長陳潤秋接受中央社記者訪問表示，雖推動居家快篩陽且有症狀民眾才到社篩站核酸篩檢PCR，但之前已接受民眾預約篩檢，且目前居家快篩試劑尚未普及，預估將來預約民眾消化完畢、強制實施快篩陽才檢測PCR，屆時篩檢陽性率將逐步升高。

侯友宜接受聯訪時也提到，將居家檢疫、居家隔離、自主防疫這3類民眾的居家快篩陽性視同確診，有助於抒解醫院急診、社篩站篩檢PCR的壓力。

他說，防疫需考量全國、北北基桃的PCR量能否滿足市民需要；除檢驗室化驗能力，前端醫事採檢人力、場所配置都有一定的侷限，新北雖全力擴充PCR量能，但也積極推動分流、推快篩陽視同確診、推「有症狀、先篩檢、再就醫」，以迎接未來愈來愈大的挑戰。

侯友宜在下午的說明會表示，目前防疫計程車用在居家隔離與居家檢疫者，無法服務居家快篩陽性民眾前往醫院採檢，請民眾自行步行、騎車、開車或請家人協助接送採檢。

至於企業快篩若發現有移工快篩陽性，侯友宜要求全程戴口罩，不搭大眾運輸，前往附近的社區篩檢站檢驗；如果是輕症確診者採取居家照護，可多人同住，但必須同一房間都是確診者，儘量有獨立的衛浴設備，每次使用後要清潔消毒。

對於中央的「接觸者健康追蹤管理系統（TRACE）」的傳輸不順問題，侯友宜說，包括TRACE系統、法定傳染病傳輸通報系統等，中央都已清楚相關的問題，並尋求改善。新北市也動員3500名志工，大量設置關懷專線電話，服務居家照護的民眾。（編輯：張銘坤）1110506

（新北市政府衛生局提供）

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