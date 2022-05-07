吳德榮：今年梅雨季第1波滯留鋒估13日報到 各地有雨

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（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象專家吳德榮今天說，13日鋒面報到，除了為各地帶來降雨外，也是今年梅雨季的第1波「滯留鋒」。

中央氣象局說，今天台灣附近水氣增加，大氣趨於不穩定，東半部地區雲量較多，整天不定時有短暫陣雨，西半部則為多雲到晴，能見到陽光，但隨太陽加熱，中午過後在山區容易有局部對流性降雨。

中央氣象局指出，甚至南部近山區的平地也會受到影響，此外也要注意在東半部以及午後中南部山區，雨勢會比較明顯，有局部短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風，外出及戶外活動請攜帶雨具備用。

氣象局說，晚上華南水氣逐漸東移，西半部地區降雨機率也逐漸提高；氣溫方面和昨天類似，夜晚至清晨各地低溫約攝氏21到23度，白天高溫上，北部、東半部約27到29度，中南部地區預估30到32度之間，感受溫暖微熱。

氣象局觀測，今晨金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返及行車用路請多注意安全；下午起桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，今天白天偏熱，大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，8、9日鋒面結構鬆散、但大氣不穩定，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多偶雨、高溫微降，低溫不變，10日鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

11、12日台灣在暖氣團內，氣溫偏高，各地多雲時晴、中部以北偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，13日梅雨季第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣，氣溫驟降、明顯轉涼，14日鋒面逐漸南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊的特徵，為今年梅雨季第1波「滯留鋒」。

中央氣象局預報員陳伊秀在天氣預報直播中表示，13日的鋒面結構較好，將會為全台帶來降雨，各地溫度也會轉涼。

陳伊秀表示，這道鋒面預計是移動性的鋒面，很快就會通過，後續將會有東北風南下影響台灣地區。（編輯：方沛清）1110507