母親節國道車流估較假日多5% 重點路段匝道儀控

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）8日為母親節，交通部高速公路局估國道車流較一般例假日約增加5%，將在11處重點路段實施精進式匝道儀控。

高公局今天發布新聞稿，8日為母親節，部分民眾有家庭聚餐及出遊習慣，參考近年母親節的週休六、日國道交通量統計資料及特性，預估週7日、8日交通量約為104-105百萬車公里，較一般例假日增加5%交通量。

高公局除8日下午3時至晚間8時，仍維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道常態性高乘載管制，7日至8日，將針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格管制、現有開放路肩照常實施及增加開放路段，另國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通的工程除外）。

高公局說，7日南向南港系統-坪林及8日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，預估較好走的時段建議如下：

一、西部國道南向尖峰日7日，建議上午6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日8日，建議南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於12時前出發。

二、國5南向尖峰日7日，建議上午5時前或下午5時後出發；國5北向尖峰日8日，建議上午9時前出發。（編輯：管中維）1110505