中市推兒童得來速機制 提供小孩就醫綠色通道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市長盧秀燕7日在記者會中表示，將推出「兒童得來速」就醫機制，若兒童快篩陽性後，可到台中10家兒童得來速醫院進行PCR採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，由醫師評估收院治療或領藥進行衛教後，再返家等候PCR結果。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市本土確診個案今天突破2500例，為了讓有症狀的小朋友快速就醫，台中市長盧秀燕宣布，將推出「兒童得來速」就醫機制，透過綠色通道安排兒科醫師看診評估狀況。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，盧秀燕下午在台中市政府線上疫情指揮中心防疫記者會中表示，台中市本土個案新增2517例。

盧秀燕認為，如疫情持續延燒，全國不到10天就會累積超過40萬例，但全台灣執業醫事人員約僅34萬人，醫療量能已接近緊繃，盼中央簡化相關行政流程，市府努力配合。

為緩解醫院急診量能，台中市日前實施「快篩陽得來速」機制，將快篩陽民眾與一般就醫民眾分流，對於外界關心兒童就醫問題，希望比照「快篩陽得來速」，專門為兒童提供綠色通道，盧秀燕在會中宣布，將推出「兒童得來速」就醫機制。

盧秀燕表示，如家中的小孩有發燒、呼吸道症狀，家長可先透過居家快篩，如果快篩陰性，家長可就近到全市130家兒童專科診所，看診領藥後回家休養；如果家中沒有快篩劑，或家長不熟快篩技巧，也可帶小孩到兒童專責診所，由醫師協助快篩。

若兒童快篩陽性後，盧秀燕說，可到台中10家兒童得來速醫院進行核酸檢測（PCR）採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，由醫師評估收院治療或領藥進行衛教後，再返家等候PCR結果。

台中市衛生局指出，10家兒童得來速醫院，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等；另130家兒童專科診所，家長可上網查詢。（編輯：謝雅竹）1110507