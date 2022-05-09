無薪假減416人 單一境外航空公司少300人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施事業單位計2286家、人數1萬4389人，較上期人數減少416人。主要有一間境外航空公司停止實施，人數約300人。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2286家，實施人數1萬4389人，較5月2日公布實施家數計2355家，實施人數1萬4805人相比，這次家數減少69家，人數減少416人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期人數及家數都下降，除了可能有月底、月初重新申請接續通報的情況外，主要有一間境外航空公司停止實施，人數約300人。

黃維琛指出，經詢問這間航空公司，並不是接續申請的空檔，而是確定之後暫時都不會再實施減班休息；但航空公司相關資訊則不願多透露。

黃維琛提到，另外值得一提的是在支援服務業（旅行社），從邊境管制以來，很長一段時間都是通報一期3個月，但近幾個月改為每個月單月提報，顯示實施天數有調整；有可能是業者在觀望政策，會往好的方向走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於國內產業，黃維琛提到，從住宿及餐飲業、批發及零售業來觀察，人數的起伏不大，顯示國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖嚴峻，但並未像去年3級警戒般帶來重大衝擊，勞動部會持續關注。

根據資料，這期實施家數最多的行業別為支援服務業1401家、批發及零售業258家、住宿及餐飲業155家；實施人數最多為支援服務業8692人、製造業1254人、運輸及倉儲業1142人。（編輯：管中維）1110509