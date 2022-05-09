更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
首頁 / 生活

手繪古寧頭口袋書 金門學子行銷家鄉小巧吸睛

2022/5/9 11:20（5/9 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣古寧國小畢業學生李亭萱創作的「我的家鄉古寧頭」圖文繪本口袋書，近期出版。校長黃芸芸9日說，學弟妹拿到這本書，熱烈討論，成為師生共同話題。（金門縣古寧國小提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月9日
金門縣古寧國小畢業學生李亭萱創作的「我的家鄉古寧頭」圖文繪本口袋書，近期出版。校長黃芸芸9日說，學弟妹拿到這本書，熱烈討論，成為師生共同話題。（金門縣古寧國小提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）「我的家鄉古寧頭，那是一個充滿戰役史蹟、歷史故事、自然生態的村莊」，翻開小巧精美的「我的家鄉古寧頭」口袋書，猶如走進時光隧道，這是金門學子李亭萱的手繪創作。

金門縣古寧國小校長黃芸芸今天接受中央社記者訪問表示，已升上國一的李亭萱從小喜歡塗鴉手繪創作，天馬行空發想，有過人觀察力及豐富想像力，造就了異於常人的美術天份，曾設計「金門十大旅遊景點的郵票」，獲全國學生美術比賽平面設計類佳作獎。

黃芸芸說，李亭萱在曾擔任過古寧村村長爺爺的教導下，對村裡的一草一木、一景一物瞭若指掌；她以孩童的視角關懷周遭人事物，將平時走讀聚落及單車遊學課程中所見所聞，繪製成這本26頁圖畫書「我的家鄉古寧頭」，圖文並茂，不但留下童年珍貴記憶，也是家鄉最佳的行銷圖書。

「我的家鄉古寧頭」原稿是A3大小，全書彩色手繪內頁26頁的圖畫書，最近由金門縣戶外教育與海洋教育中心，以長寬為10x14公分口袋書，加上QR Code繪者語音導覽的形式出版。黃芸芸說，這個手掌大小的袖珍口袋書，單手可以向上翻頁，就像滑智慧型手機一樣，改變大家的閱讀習慣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「我的家鄉古寧頭」圖畫書，藉由單車探索鄉土踏查，訪談長者，連結自然生態、歷史人文、戰役史蹟，以圖畫記錄、導覽解說、影音介紹古寧頭大戰留下的戰役史蹟和軍事設施，描繪雙鯉古地關公防彈的故事；介紹隴西衍派、廟宇洋樓、辟邪物的特色；並探索古寧400年石蚵林生態、潮間帶生物秘密。

校方表示，這本口袋書攜帶方便，全校師生人手一冊，愛不釋手，每個人拿到口袋書的那一剎那，忍不住即時翻閱，互相討論，成為師生共同的話題。黃芸芸說，這本口袋書原訂在2022全國戶外教育年會暨成果觀摩展中分贈，但年會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消；口袋書未來將作為學校本位課程的教材書，或是校際交流的伴手禮。（編輯：陳仁華）1110509

金門學子李亭萱的手繪創作的「我的家鄉古寧頭」口袋書，近期出版，古寧國小全校師生人手一冊。（金門縣古寧國小提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月9日
金門學子李亭萱的手繪創作的「我的家鄉古寧頭」口袋書，近期出版，古寧國小全校師生人手一冊。（金門縣古寧國小提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族