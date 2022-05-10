補充植栽減碳效益 南科三期環評案再審

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（中央社記者張雄風台北10日電）南科三期開發環評案今天於環評小組再審，對於八角寮疑似遺址的規畫大致獲環評委員認同，但仍需補充新增植栽減碳效益、保育類鳥類棲地經營及保育作為等，建議補充修正後再審。

行政院環境保護署召開「南部科學園區台南園區三期基地開發計畫環境影響說明書」與「台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫（第十一次變更）環境影響差異分析報告」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

南部科學園區台南園區環評案在專案小組會議討論時，因開發基地鄰近八角寮疑似考古遺址、且開發基地面積接近100公頃，遭環評委員認定對環境有重大影響之虞，建議進入第2階段環境影響評估並送大會確認結論。

在環評大會中，開發單位科技部南部科學園區管理局提出縮減整體開發規模、就地保存考古遺址、增加綠地面積、串連生態綠廊等規劃，在環評大會補考成功，今天重新進入小組討論。

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南科管理局指出，八角寮疑似考古遺址部分，會維持現在農業活動（蔗作），並在周邊劃設寬度大於10公尺的綠地；園區開發面積由原本93.62公頃下修至84.51公頃，調整綠地面積達10.70公頃，較原規劃增加3.19公頃。

環評委員對於縮減園區面積及八角寮疑似考古遺址保留皆表示肯定，但希望開發單位估算新增6000株植栽的減碳效益；另外加強台南園區三期基地生態調查資料，以環頸雉及燕鴴等棲息特性強化棲地經營及生態保育作為。會議建議補充修正後再審。（編輯：管中維）1110510