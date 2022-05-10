彰縣百名診所醫師加入居家照護團隊 保留醫院量能

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣診所協會、彰化縣醫師公會率領百名診所醫師，加入基層診所居家照護團隊，保留醫院醫療量能；縣府指出，居家照護基層診所可視訊指導民眾用藥，也會開處方箋送藥到府。

彰化縣政府今天召開「100名診所醫師加入彰化縣基層診所居家照護團隊啟動」記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、彰化縣診所協會理事長吳祥富出席，宣布百名基層診所醫師加入居家照護團隊。

王惠美指出，近期有很多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症家庭照護案例，要轉由基層醫療團隊來守護，確保專責醫院醫療量能，也確保一般民眾就醫權益，近期中重症人數一直增加，希望藉由專責醫院及基層診所共同分工，來保留醫療量能。

廖慶龍則說，COVID-19的特性就是高傳染率、低重症率，重症清零、輕症要居家照護，負責居家照護的診所會主動聯繫關懷個案，確認個案基本資料後收案，每天做通訊診療與關懷，如需投藥，將透過線上諮詢、開藥後，再請藥局協助送藥或由家人前往藥局領藥，讓重症、中症及輕症都能得到最完善的照護。

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吳祥富指出，已經有超過100名基層醫師響應，未來目標是有150名基層診所醫師能加入居家照護團隊，保留專責醫院的醫療量能，讓專責醫院專心診治中重症病患。

彰化縣衛生局發布新聞指出，基層診所居家照護團隊於關懷期間發現民眾有用藥需求，可藉視訊診療方式指導病患用藥，監測民眾健康狀況，如果有不適狀況，也會由居家照護團隊開立處方箋給社區藥局，由藥師啟動送藥到府或由確診者授權親友就近領取藥物。（編輯：謝雅竹）1110510