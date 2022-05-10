北市202診所投入居家照護 萬華等4區先試辦

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台北市府與北市醫師公會合作，媒合202家診所的社區醫師協助關懷確診者，並在萬華、北投等4個行政區先試辦。（台北市政府提供）

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市今天新增1萬283例本土病例，居家照護人數達3萬7819人，市府為此與台北市醫師公會合作，媒合202家診所的社區醫師協助關懷確診者，並在萬華、北投等4個行政區先試辦。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，市長柯文哲表示，感謝台北市醫師公會幫忙找了202家診所投入居家照護，確診者經關懷中心登錄派案後，有問題就可以打給診所的社區醫師。

柯文哲說，診所社區醫師投入居家照護今天開始在中山、萬華、文山及北投區試辦，看看有沒有問題、修正後預計16日全市上線，盡量讓確診者都待在家裡。

柯文哲指出，原本預估台北市新增確診數會在7日到8日破萬例，結果到今天才破萬，比預期晚了2天，但這是假象，因為7、8日是週末的關係。

柯文哲表示，再觀察3天，看新增確診數上升到什麼程度會維持住，這個數字大概就是PCR量能的極限，而台北市現在共有22處開設防疫急門診，每天大約可以協助8590名快篩陽者PCR採檢，加上明天木柵機廠車來速篩檢站投入後，大約可以到9400人。

柯文哲進一步表示，台北市現在有2085床防疫專責病床，空床還有759床，但每天住院的比出院的多，空床慢慢會被用光，中央因此已經下令要開設到急性病床的30%，不過許多醫院對此表達困難，中央正在對此討論中。

柯文哲說，為了將有限的資源做最有效率的運用，防疫急門診、專責病床及防疫專責旅館將按照疫情的變化動態調整，撐過下週的洪峰後，壓力就會慢慢下降。（編輯：張銘坤）1110510

（台北市政府提供）