為護理師喝采 跨黨派立委：守護台灣最大功臣

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（中央社記者范正祥台北11日電）每年5月12日是國際護師節，民進黨立委邱泰源、國民黨立委張育美、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華今天共同召開記者會，感謝護理師堅守醫療防疫最前線，是守護台灣的最大功臣。

包括中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜在內等人受邀出席這場跨黨派立委於立法院舉行的為護理師喝采記者會。邱泰源等立委送上代表純潔與堅忍的海芋給出席的護理師全聯會代表，感謝護理人員全力投入防疫工作。

邱泰源也是現任中華民國醫師公會全國聯合會理事長。他在記者會上說，國際護師節前夕，代表全國約5萬2000名醫師，向全國護理夥伴致上最大的敬意與謝意。

張育美與蔡壁如同樣來自醫事護理界，擔任立委後連續3年在國際護師節前夕，在立法院共同舉辦慶祝護師節記者會活動，一同為護理人員爭取權益。

張育美說，護理是民眾健康的基石，包括她在內多位立委於立法院會跨黨派共同合作，重視護理人員聲音與意見，保障護理人員權益，祝大家國際護師節快樂。

日前快篩陽性在家隔離的蔡壁如今天透過視訊參加記者會。她指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，護理人員都非常辛苦，這2年多來，「全島一命」這件事情用在醫護身上是最貼切，她也呼籲重視醫護人力不夠的問題。

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陳椒華說，疫情不是短時間內就可以解除警報，非常感謝全國的護理師與醫療人員，守護民眾健康。她表示，無論是否有疫情，時代力量就一直關注醫護人員權益，例如工時問題、津貼發放問題，希望可以給護理人員合理、安全的工作環境。

紀淑靜代表護理師護士公會全國聯合會，建請政府和機構積極投資護理，包括建議以先進國家護病比為目標，滾動式修正三班護病比，提升全國護理人員留任與執業率，才能維護全民健康。她也呼籲杜絕醫療暴力，讓醫護人員安心工作。（編輯：蘇志宗）1110511