國民黨為護理人員打氣 籲政府滾動式調整護病比

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國民黨秘書長黃健庭（左2）11日代表獻花，感謝醫護人員的付出，並呼籲政府滾動式調整護病比。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月11日

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（中央社記者劉冠廷、實習記者蔡沛芸台北11日電）護師節前夕，國民黨召開記者會感謝前線護理人員，呼籲政府滾動式調整護病比，並透過分工、分流，將社區篩檢、關懷電話等工作交由基層醫療院所落實，讓護理人員能留在醫院中照顧中重症病人。

國民黨今天召開「國際護師節前夕 國民黨挺全國護理師」記者會，由秘書長黃健庭代表獻花，感謝全體醫護人員的付出，正在居家隔離的立委蔣萬安也透過預錄影片，對醫護表達感謝。

與會的護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，疫情期間醫護繃緊神經，尤其近期北北基桃確診人數遽升，護理人員來上班都忙到甚至連上廁所的時間都沒有。她呼籲政府透過分工、分流，將護理人力留在醫療院所照顧中重度的病人，另外如社區篩檢、關懷電話，則由基層醫療院所負責落實，協助共同度過難關。

紀淑靜也希望政府繼續滾動式調整護理人員3班護病比，朝向國際標準邁進，達到1比5，而不是像目前實際情況的1比9或1比15。

她說，唯有營造友善執業環境，才能吸引新人投入，也讓舊有護理人員願意留任，她強調「有心、有力，一定要有價」。

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國民黨副秘書長李彥秀指出，台灣約36萬人持有護理師執照，但在職場中的只有18萬人，比起美國的8、9成，台灣在職場上的護理師僅不到6成，就是因為工作環境不夠好；她呼籲政府正視基層醫護人員的心聲，除了滾動式調整護病比，也應儘速讓急診輕重分流，改善制度並提供良好工作環境。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，政府應增加預算，讓疫苗、快篩試劑與抗病毒藥物充足。目前最關鍵的部分就是快篩量能不足、黑數蔓延。他呼籲政府應坦白的面對民眾，讓民眾了解中重症與醫療量能的狀況，全民共同努力，誠實面對疫情。（編輯：郭無患）1110511