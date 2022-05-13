親友代看診領藥上路首日 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北13日電）為防COVID-19高風險個案演變成重症，指揮中心今天起開放確診者親友代為看診，符合規定者將開立口服抗病毒藥。指揮中心指揮官陳時中下午2時將召開記者會，說明首日實施情形。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，昨天本土新增6.5萬例再創疫情以來新高，今年1月以來累計病例數來到47.8萬例，其中973人中重症、115人死亡。

為了讓居家照護的高風險患者也能及早使用口服抗病毒藥物，降低重症死亡風險，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，今天起有條件開放確診者親友代理看診、領藥。

根據規定，符合口服藥條件的確診者，可由非居家隔離的親友持確診者健保卡及出示確診證明，包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等，前往設有防疫門診且配送輝瑞口服抗病毒藥的100多家醫院代為看診。

開放居家照護者使用口服藥以後，開藥情形與日俱增，指揮中心統計，11日共開立930人份口服藥物，包括輝瑞Paxlovid口服藥538人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）392人份。

陳時中表示，現階段確診者的治療重點就是口服抗病毒藥，輝瑞口服藥效果比較好，但由於交互作用多，慢性病患使用限制多，下週起將加強配送默沙東口服藥，預計將以洗腎中心、長照機構為主。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，不少居家照護的確診個案抱怨，視訊問診資源看得到吃不到。

指揮中心共提供3大預約管道，包括各地方政府成立的「居家照護醫療團隊」、1萬多家健保視訊診療院所以及「健康益友APP」。

陳時中表示，目前居家照護遠距醫療有很多管道，建議民眾使用自己最熟悉的管道就好，才不會混淆，未來也會逐步強化看診效率，強化民眾和護理人員、醫療機構聯繫管道。（編輯：管中維）1110513