新北校園防疫專案辦公室 開出逾20萬張居隔書

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新北市政府教育局成立校園防疫專案辦公室，由候用校長組成團隊，搭配資訊管理師，協助解決校園防疫問題。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市教育局今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒高傳播率，成立校園防疫專案辦公室，協助學校開出超過20萬張居隔通知書，核發快篩試劑超過35萬劑。

市府教育局今天發新聞表示，疫情海嘯使得校園受疫情影響衝擊大，教育現場問題複雜且多樣化；校園防疫專案辦公室由校長組成團隊推出12支防疫專線，專人快速解決新北市上千所學校與幼兒園防疫問題。

這些問題包括，造冊通報、聯繫衛政單位、核定快篩試劑、解釋政策及提供建議。目前，專案辦公室已經協助開立居隔書超過20萬張，核發快篩試劑逾35萬劑。

教育局說，專案辦公室位於板橋區大觀國中教育研究發展中心，防疫專線同步搭配12名資訊管理師，協助將資料上傳中央接觸者健康追蹤管理系統（Trace），解決學校通報後的問題與需求。

個案管理師葉菁表示，以耐心及同理心面對每通電話所敘述的問題，讓學校團隊面對滾動變化的防疫政策、疫調、篩劑申請等流程，都能有聯繫諮詢的窗口。在疫情嚴峻時，擔任防疫專辦人員感覺到榮耀。

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三重區集美國小防疫長、學校衛生組長胡駿松表示，疫情打亂校園作息，專案辦公室直屬個管師協助學校與衛生所溝通協調，充分展現專業能力與服務熱誠。

市長侯友宜今天前往專案辦公室慰問成員辛苦，也肯定大家守住孩子們的健康，為學校防疫盡心以讓家長們能安心。他也謝謝第一線防疫指揮官校長與行政人員、輔導、教務、護理人員，大家帶著團隊快速反映問題、解決問題。（編輯：張銘坤）1110513

新北市長侯友宜（前中）13日慰問校園防疫專案辦公室成員，肯定大家守住孩子們的健康，為學校防疫投入心力，讓家長們安心。（新北市政府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月13日