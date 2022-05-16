3+4居家隔離研擬放寬 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）國內COVID-19本土疫情持續，最新疫情及防疫相關事宜受矚目，打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，3+4制度研擬放寬，指揮中心指揮官陳時中今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬8732例本土個案，確診個案中新增101中症、24重症，19例死亡個案。新增19人染疫病逝，皆有慢性病，8人未接種疫苗，中央流行疫情指揮中心呼籲符合資格者儘速接種。

行政院長蘇貞昌近日同意鬆綁3+4居家隔離條件，若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可取代居家隔離，預計5月16日上路。中央昨天與縣市討論防疫政策調整，陳時中表示，研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，最快今天公布相關配套。

單日確診病例已連續多天突破6萬例大關，接種疫苗是預防重症死亡方法之一，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台。指揮中心日前表示，疫苗抵台後會儘速安排兒童施打時程，推估這批疫苗最快5月20日可供接種。

另外，指揮中心今天起開放3類對象接種第4劑COVID-19疫苗，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，估有400萬人符合接種資格。國內第4劑開發接種首日，民眾施打意願將是記者會議題之一。

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國內COVID-19疫情嚴峻，即時給予確診者口服抗病毒藥物也可降低重症風險，指揮中心昨天預告開放65歲以上（非3類對象）快篩陽性，經醫師評估則可投藥，新制擇期上路，相關給藥配套細節與上路時程規劃，是記者會關注焦點。

本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，根據指揮中心統計，據統計，截至5月14日，本土確診個案有67萬1553人為輕症或無症狀個案、占99.79%，中症累計1151例、占0.17%，重症累計294例、占0.04%。（編輯：管中維）1110516