看好邊境快解封 台灣虎航2年前錄取空服終報到

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣虎航今天舉行第16批客艙組員開訓典禮，其中10多名空服員是2年前就錄取，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，暫停報到，台灣虎航看好邊境快解封，恢復組員培訓。

台灣虎航發布新聞稿，今天的開訓典禮，是2020年疫情後首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境儲備人才。

台灣虎航說，疫情前曾招募並錄取20多名客艙組員，原預計2020年報到並上線，因疫情影響，一切暫停，2年後重新通知培訓，約有7成人報到，加上部分公司內招，今天受訓的客艙組員共24人。

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台灣虎航表示，各國已陸續釋出鬆綁管制措施的消息，台灣也可望在今年下半年開放邊境，台灣虎航A320neo新機陸續交付，4月就已宣布人才招募，消息一釋出，各職缺履歷投遞即如雪片般飛來，相當踴躍。

台灣虎航統計，客艙組員吸引近3000人報名，經過初步資料審查後，預計有1000名左右將於21日、22日參加初試，通過初試者於28日、29日複試，預計錄取約百人，將於今年下半年分批報到；機師部分，也已接獲上百封履歷，投遞數量超乎預期，報名持續進行中。（編輯：管中維）1110516