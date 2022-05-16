成大某系單日5例確診 僅1校區改遠距學生會反彈

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成功大學某系因單日出現5例確診個案，校方15日決定自強校區改線上授課2週，其餘校區課程照常。中央社記者楊思瑞攝 111年5月16日

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）成大某系單日有5例確診，自強校區改線上授課2週。學生會認為，不符公告規定，希望受影響學生在其它校區的課也採遠距教學。校方指出，這是基於學習效率、教學成果考量。

成大學生會昨天發出聲明指出，成大防疫小組昨天下午發布全校公開信，告知自強校區依照5月11日發布的遠距教學原則公告，將停止所有實體課程2週，採全面線上授課。即只要有修習任一自強校區課程的學生，所修習的其餘課程都將改為線上授課。

成大學生會表示，經與成功大學副校長李俊璋確認後，校方堅持僅自強校區課程改為線上授課，其餘校區仍採實體授課，並由防疫小組再次發信通知，仍無視先前發布的遠距教學原則。

成大學生會指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，國內多所大學實行全面遠距教學，成大學生會雖認為在提出具科學根據合理標準情況下，校方可不立刻實行全面遠距教學，但目前疑似出現課程傳播鏈，校方應遵守先前公告的遠距教學原則，保護全體學生安全，而非擅自更改規定。

對此，李俊璋今天上午接受媒體聯訪時表示，成大共有9個校區，每個校區都有相隔，停課標準採分課程、分校區方式設計，除非超過2個校區有多名學生確診，且牽涉2門課程以上，才會採全校遠距教學。

李俊璋說，這波疫情中，成大截至昨天為止全校有252名教職員工生確診，在各大學中算比較少的，這次是僅自強校區某系單日出現5例確診個案，分析數據後發現牽涉超過2門課以上，所以昨天緊急發出通知，從今天開始到29日自強校區暫停2週實體課程。

李俊璋指出，校方規劃實體與線上課程並行方式，希望讓風險高的學生線上上課，其餘健康無虞的就到課堂上，這是基於實體的學習效率、教學成果都比線上好，全面遠距對教學、研究都不是好的方向。

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他說，國外曾有研究發現，有學生在採遠距教學後，到咖啡廳脫下口罩喝咖啡聽課，甚至四處活動，反而增加社區防疫壓力。校方還是希望能上實體課的學生盡量上實體課，真的有需要的才改採遠距教學。

中央社記者今天在成大校園隨機詢問學生對此事看法，有學生認為線上教學與實體課的效果差別不大，有防疫考量時還是線上教學比較安全；也有學生認為部分需要做實驗課程上實體課比較好，遠距教學實施規則可視實際情況而定。（編輯：戴光育）1110516