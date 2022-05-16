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連日降雨農糧署估菜價仍可持穩 惟高屏水稻倒伏

2022/5/16 13:48
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農糧署副署長姚志旺今天表示，連日下雨，初判僅高雄梓官葉菜產區受損較大，在雲林西螺、嘉義新港、桃園八德等產區未受影響下，明天開市菜價應能持穩，但高屏水稻出現倒伏。

行政院農業委員會官網顯示，15日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣30.6元，較14日的28.8元貴1.8元、漲6.1%。雖有波動，但是不大，還在合理利潤每公斤25到35元區間。

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姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，近日下雨對中部以北影響不大，而葉菜類主要產區包含雲林西螺、嘉義新港、桃園八德等都未受影響，僅14日高屏雨勢大，高雄梓官產區的新種菜苗有受損，預計明天起放晴後可以儘速復耕，據此推估明天開市的菜價應該還能持穩。

不過他說，這波較受影響的可能是水稻，因為高屏正值採收期，已出現倒伏情況，若加速搶收、烘乾，可減少損失。（編輯：管中維）1110516

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