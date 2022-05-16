中市診所PCR得來速 再增3家量能提升

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市從10日起推出「診所PCR得來速」機制，讓快篩陽性或出現相關症狀的民眾，可以直接在診所進行PCR，市長盧秀燕今天表示，明天起再增3家診所，共10家加入。

盧秀燕下午以視訊方式主持台中市疫情指揮中心防疫記者會時表示，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案4357例，另「診所PCR得來速」機制，累計已篩檢1100人次、診療791人次，成效相當不錯。

盧秀燕表示，為維繫醫療量能，有效達到分流機制，並紓解大型醫院急診室的就醫負擔，台中市推出「診所PCR得來速」機制，讓快篩陽性或出現相關症狀的民眾，可以直接在診所進行PCR（核酸檢測），有症狀可由醫師看診後領藥、衛教，節省就醫時間。

盧秀燕指出，在市府衛生局的努力下，台中市診所PCR得來速再增加3間診所加入，包括東勢區的維恩耳鼻喉科診所、外埔區的佳優診所、東區的惟康耳鼻喉科診所，從明天起加入診所PCR得來速機制，感謝參與的10家診所醫護人員協助。

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今天起有3類對象可施打第4劑疫苗，盧秀燕說，31日前台中市民可接種第4劑疫苗的人數近3000人。疫苗種類包括莫德納、高端、AZ，可向台中市各醫療院所預約，她還提醒台中市有500元現金加碼，除了有對象的限制，期限也到5月31日為止。

對於中央自購的輝瑞BNT兒童疫苗抵台，盧秀燕說，台中市國小學童共計15萬8482人，有意願接種莫德納疫苗者4.5萬人，若再涵蓋5歲兒童人數2.8萬人（BNT兒童疫苗可讓5歲接種），預估全市可接種BNT兒童疫苗的最大量約14.2萬人。市府會依照中央的分配機制與接種規範安排施打，教育局也會著手進行疫苗接種注意事項與意願書的預備工作，請家長留意。（編輯：謝雅竹）1110516