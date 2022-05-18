台大醫學院體育館篩檢站啟用 確診一鍵預約看診

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（中央社記者張茗喧台北18日電）台大醫學院體育館篩檢站今天正式啟用，每天提供400名預約採檢名額。主責的台大醫院副院長高嘉宏說，這次特別在PCR陽性通知簡訊中增加視訊門診連結，方便患者直接掛號就醫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，行政院指示在台北市、新北市、基隆市及桃園市加開9處大型篩檢站，台北榮民總醫院負責的中正紀念堂車來速篩檢站昨天啟用，共服務1649人。

台大醫院負責的「台大醫學院體育館防疫急門診」昨天試營運，今天上午9時起也正式啟用，開放時間為每週一至週五的上午9時至中午12時，以及下午1時30分至4時30分，也是台北市第2處大型篩檢站。

台大醫院副院長高嘉宏今天上午接受記者電話聯訪時表示，台大負責的篩檢站以2線進行採檢，醫事人員、工程師團隊等累計出動30人次，每天上午、下午可分別採檢200人，若量能許可也開放現場排隊民眾採檢。

高嘉宏說，昨晚開放預約掛號後，今天共預約150人，還在陸續增加中，每個民眾幾分鐘就能篩檢完畢，約1天後就能收到結果。

他指出，根據以往經驗，很多民眾收到陽性結果後，內心總感到徬徨或憂慮，擔心沒有醫生可看，因此很多人乾脆在急診門口等待結果，造成急診壅塞又增加傳播風險。

高嘉宏表示，為了讓確診病人安心，台大醫院這次特別在PCR陽性的通知簡訊中，新增視訊門診連結、說明可能的高風險因子，讓民眾自我評估，有需要時也可立刻掛號看診，光是昨天就有40人透過視訊門診看診。

高嘉宏說，根據先前經驗，約有3成預約篩檢民眾會爽約，恐影響真正有需要民眾的權益，呼籲民眾若有掛號，務必前來赴約。（編輯：張芷瑄）1110518