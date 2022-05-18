輔大神父籲送愛到烏克蘭天主教大學

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（中央社記者王鴻國新北18日電）為了以愛傳愛消弭戰火創傷，來自波蘭的輔仁大學神父聶達安表示，烏克蘭天主教大學正在發起募款，提供學生與民眾幫助，希望讓台灣的愛心得以遠渡重洋送到需要的地方。

輔大今天發布新聞稿，聖言會神父聶達安表示，他25歲從波蘭來到台灣學習中文，沒想到一晃眼就30年過去，他喜歡這塊土地，也感受到台灣人樂於助人的熱情，他近期更接到不同團體希望透過他，洽詢援助烏克蘭的管道。

他表示，「烏克蘭天主教大學正在發起募款，提供給學生獎學金與民眾經濟、物資上的幫助。台灣很多人想幫助烏克蘭卻找不到管道，我們同樣是身為天主教大學，希望幫助他們將這個訊息傳出去」。

聶達安表示，波蘭2個月內湧入300萬名烏克蘭難民，波蘭為了幫助烏克蘭難民，不僅在入境規則上作調整，也快速發給難民身分證，讓他們能找工作，在異國安身，也有很多原本在歐洲工作的年輕人返回烏克蘭去捍衛國家，戰爭讓他們更加團結。

輔大表示，相關訊息皆公告於烏克蘭天主教大學（UCU ）官網，若需了解相關訊息，可聯繫聶達安。（編輯：李錫璋）1110518