鑽研蝦類疾病受國際肯定 羅竹芳獲OIE傑出貢獻獎

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）國立成功大學講座教授羅竹芳鑽研蝦類疾病，榮獲世界動物衛生組織（OIE）傑出貢獻獎章，農委會主委陳吉仲今天代表OIE轉頒獎章給羅竹芳，表揚其維護水生動物健康安全奉獻。

世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health，法文簡稱OIE）每年都會頒發傑出貢獻獎，表彰對動物疫病有傑出貢獻者，羅竹芳為OIE蝦白點病及急性肝胰腺壞死病參考實驗室專家，而且長期參與OIE水生動物衛生標準制定，後經防檢局推薦羅教授角逐獎章，經通過OIE嚴格審查過程，榮獲獎章。

防檢局今天發布新聞稿指出，羅竹芳原獲邀出席民國109年5月舉辦的第88屆OIE年會授獎典禮，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，OIE這2年都以視訊召開年會，不能由OIE主席於年會期間親頒，因此OIE將這個獎章交由中華民國駐法國代表處轉送回台。

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防檢局表示，頒獎典禮今天在農委會舉行，由陳吉仲代表OIE轉頒獎章給羅竹芳，表揚其為維護水生動物健康安全奉獻，研究成果不僅造福國內產業，更提升全球對蝦病的防治成效。

防檢局指出，羅竹芳致力於農業研究長達40多年，推動養蝦產業的生物安全防範措施，並積極防治蝦白點病及急性肝胰腺壞死病等重要蝦病的發生及擴散，對全球重要蝦病的研究、診斷與防治成果斐然，廣受國際肯定，確保水產動物健康及生產環境安全。（編輯：陳政偉）1110519