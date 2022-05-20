強化離岸風場事故應變 航港局首辦災害搶救演練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣的離岸風場主要分布在彰化外海，已有2處示範風場啟用，其他陸續興建中。交通部航港局為強化風場航道事故應變及救援能量，今天首度在台中港舉辦複合性災害搶救演練。

航港局發布新聞稿，今天演習情境主要包括風機工業人員受傷吊掛救援、貨船失去動力碰撞風機船員棄船救援、漁船碰撞貨船船員落海救援水下搜尋、海難船拖帶返港、油料外洩污染風場水域及岸際處置等5種情境，動員24個公民營單位共200餘人參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

航港局說，這次演習已模擬風場內可能發生工業災害及海難態樣，並展現救援人員空中吊掛救援、水下探測及船舶拖帶等立體救助能力，平時各救災單位可熟悉橫向通報協調及支援等程序，未來面臨災害事故將可迅速有效投入救援能量，爭取搶救先機使傷害降至最低。

航港局表示，隨著中部海域離岸風場密集建置，風場航道交通流量大增，風險也相對增高，為有效防範海難事故，除對航商業者加強宣導外，未來也會持續透過海事資訊監管、災防演練等方式，提高事故應變能力。（編輯：陳政偉）1110520