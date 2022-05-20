政大95週年校慶 林依晨、方念華線上獻祝福

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受COVID-19疫情影響，政治大學已連續3年沒有舉辦大型校慶慶祝典禮，今年校慶期間，台灣本土案例每天都破萬例，校慶典禮只有校長、主持人和少許工作人員在會議室中面對鏡頭，與線上參與者一同祝賀政大生日。（政大提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月20日

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（中央社記者陳至中台北20日電）政治大學今年慶祝創校95週年，考量COVID-19疫情，慶祝典禮現場只有主持人和校長到場，其餘師生都是線上參與，藝人校友林依晨、方念華還錄製影片，祝賀母校生日快樂。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，政治大學已經連續3年沒有舉辦大型的慶祝典禮，今年校慶期間，台灣本土案例每天都破萬例，校慶典禮更是只有校長、主持人和少許工作人員，在空盪盪的會議室中面對鏡頭，與線上的參與者一同祝賀政大生日。

政大今年邀請多名校友錄製祝賀影片，一一念出「政大九五、世界翹楚」的校慶口號。包括演藝圈的陶晶瑩、林依晨、YouTuber的HowHow、資深媒體人李四端、方念華、東森新媒體執行董事邱佩琳、遠見天下文化事業群發行人王力行、合作金庫董事長雷仲達、台灣銀行董事長呂桔誠、雲朗觀光集團總經理盛治仁、信義房屋創辦人周俊吉等。

其中林依晨（韓文系畢業）除了念口號，還特別錄製一小段祝福，希望政大學弟妹在專注課業之餘，也能關注世界時事，「做不會讓自己後悔的努力，也做友善世界的決定。」

方念華則形容，政大新聞系一直是她心中，說不出的內在信仰，「您們對我的啟發，是我的腳前燈與路上光。」

政大校長郭明政表示，今年校慶以世界翹楚作為期許，今年特別邀請10所知名大學校長，主辦兩場亞洲研究國際聯盟（Asian Studies Plus）校長論壇，以「永續亞洲」為目標深化彼此教學研究。

政大於民國110年2月正式加入台灣聯合大學系統，台灣聯大系統校長陳力俊今天致詞時，肯定政大的辦學績效，以豐富的人文內涵，融合和科學新發現，和系統內其他學校優勢互補，互利雙贏。

陽明交通大學校長林奇宏也在慶賀時表示，台聯大系統讓兩校有更多的機會彼此接觸，期盼未來共同培養人文社會基礎與生命科學智慧兼具的國家人才。（編輯：陳政偉）1110520