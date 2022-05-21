更多編輯台推薦新聞：
中小學實體課停不停？各縣市措施一次看
生活

中小學實體課停不停？各縣市措施一次看

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土逾8萬例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/115

吳德榮：24日起西南季風增強注意致災性降雨

2022/5/21 08:53（5/21 09:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，22日起鋒面報到，各地將有局部陣雨或雷雨機率；24日鋒面結構增強，降雨範圍擴大，且要留意短時強降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天各地多雲時晴，大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，22至28日「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，明天及23日滯留鋒結構比較鬆散，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，中南部則以午後的機率較高。

吳德榮表示，24日到28日「西南季風」逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，「對流胞」的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大，應隨時注意對流胞所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）、及累積的「致災性」降雨。

溫度方面，吳德榮表示，期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，天氣暖、水氣多，大氣不穩定，並未脫離多雨的型態，但各國（歐、美、加）模式之間有不小的差異，需持續觀察。（編輯：方沛清）1110521

延伸閱讀
高屏高溫橙燈 吳德榮：5/1首波梅雨季鋒面報到鋒面加東北季風 吳德榮：各地有局部降雨機會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀