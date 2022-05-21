吳德榮：24日起西南季風增強注意致災性降雨

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（中央社記者余曉涵台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，22日起鋒面報到，各地將有局部陣雨或雷雨機率；24日鋒面結構增強，降雨範圍擴大，且要留意短時強降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天各地多雲時晴，大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，22至28日「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，明天及23日滯留鋒結構比較鬆散，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，中南部則以午後的機率較高。

吳德榮表示，24日到28日「西南季風」逐漸增強，也加強了滯留鋒的結構，「對流胞」的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大，應隨時注意對流胞所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）、及累積的「致災性」降雨。

溫度方面，吳德榮表示，期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，天氣暖、水氣多，大氣不穩定，並未脫離多雨的型態，但各國（歐、美、加）模式之間有不小的差異，需持續觀察。（編輯：方沛清）1110521