歲修機組歸隊、水情佳 台電對夏月供電深具信心

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（中央社記者曾智怡台北20日電）台電今天表示，9成5的歲修機組將於5月底歸隊，故障的民營新桃機組也正加速修復，預計6月上旬有機會併聯運轉，加上水情良好，全年水力發電有望創近10年新高，對夏月供電深具信心。

台電發言人吳進忠今天出席「瓩設計獎－第22屆創意競賽」頒獎典禮，會後接受媒體訪問表示，和去年5月相比，今年負載較低，主因今年5月均溫較低，降雨也比較平均，隨著機組歲修陸續完成，對夏月供電很有信心。

針對故障、歲修機組歸建狀況，吳進忠表示，95%機組預計5月底回歸，同時會利用負載供需狀況，適時進行機組短期維護保養；故障的民營新桃機組則正加速修復，有機會在6月10日以前重新運轉，挹注夏季供電。

談及今年用電成長，吳進忠指出，1到4月用電成長約增加3.8%，今年前5個月，就目前評估，用電成長約2%至3%，但後續仍有諸多外部因素需要觀察。

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吳進忠表示，今年夏季尖峰負載預估落在7月下旬、達4000萬瓩，比去年的3884萬瓩多116萬瓩。他提到，台灣經濟成長率下修，多少對用電產生影響，但尖峰負載主要貢獻者還是空調用電，意即與溫度有關，經濟成長率則是影響全年供電量。

針對夜尖峰負載狀況，吳進忠說，目前配合夜尖峰負載需求，水力機組全數調度至晚上使用，備轉容量率都可維持在10%，調度上沒問題。去年水力全年發出約34億度發電量，今年預估為54億度，「有可能再多」，甚至創下近10年新高。（編輯：張均懋）1110520