台鐵：員工福利金非公務預算支應

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台鐵局今天表示，員工福利是依照職工福利金條例規定由事業機構及員工共同提撥福利金，並無由行政機關公務預算支應適用。

中國時報報導，行政院核定台鐵員工的「結婚禮金、生育獎助金」、「喪葬慰助金」以及「子女教育助學金」等，經費來源為台鐵局營業基金下支應，且實施5年，並於期滿後評估是否續辦。

對此，台鐵局發出新聞稿表示，台鐵局屬事業機構，員工福利需依職工福利金條例規定由事業機構及員工共同提撥福利金，並無由行政機關公務預算支應的適用。

台鐵局說，政府為增加照顧台鐵員工福利，行政院在109年2月15日核定台鐵局得比照行政機關生活津貼部分內涵，實施福利精進措施，於員工有婚喪生育及子女教育事實時給與適當補貼，增加台鐵員工可領取的福利費用，奉核後台鐵局即依規定辦理以保障員工權益。

台鐵局指出，運輸本業推動辦理相關設施設備建設、重置、更新等工作所需經費，如行車安全改善、台鐵電務智慧化、新車購置、機廠興建等，政府都會編列預算協助支應，以減輕台鐵營運財務成本負擔。（編輯：管中維）1110521