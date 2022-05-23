高中以下教師資格考6/4登場 3類考生不得應試

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（中央社記者許秩維台北23日電）教育部今天表示，居隔、居檢、自主防疫或自主健康管理等考生皆可參加高中以下教師資格考；但確診未解隔、快篩陽性未經PCR檢測或檢測結果未出來者，不可應試。

教育部今天發布新聞稿指出，111年度高中以下學校及幼兒園教師資格考試將於6月4日舉行，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教師資格考也強化防疫措施，一般試場由原本42人降載為36人，並於17縣市、29校設置考（分）區學校，以減少考生跨縣市移動。

配合中央流行疫情指揮中心規定，教育部表示，居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測的考生可參加教師資格考；居隔、居檢、未經快篩的自主防疫考生除了可搭防疫計程車應試，也可依衛生局規劃或指示，由同住親友接送或自行前往。

教育部提到，5月28日（含）至6月4日經COVID-19快篩陽性未經PCR檢測，或檢測結果未出來者，或確診未解除隔離者不可應試；教師資格考原則不辦理補考，教育部將於考試結束後公告退費程序。

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為配合防疫，教育部也請考生全程配戴口罩，進入考場前，全面量測體溫，如有發燒者，將引導考生至「隔離備用試場」應試；教師資格考不開放查看考場或親友陪考。

教育部提醒，居家隔離、居家檢疫或自主防疫的應考者，在接獲政府單位、學校或所屬機關（構）等通知後，須立即與教師資格考試試務行政組聯絡，試務行政組可依情況安排隔離試場應試；未主動通報者，不得參加資格考，未先通報而私自參加考試者，最重將取消考試資格。（編輯：卞金峰）1110523