外祖父母加註惹議 國教院：重大修正將公布理由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北23日電）教育部國語辭典簡編本先前修改詞條，在外祖父母的釋義加註「亦稱祖父母」，引發熱烈討論。國教院今天表示，往後如有較大修正，將說明理由，讓外界瞭解。

國家教育研究院發布新聞稿指出，國教院依外界反映意見，成立「國語辭典簡編本」性別平等議題審議小組，小組委員包含教育部第9屆性別平等教育委員會中的7名委員及國教院本典編修小組中的5名委員，並召集會議，審議性平相關詞條。

有關「外祖父」、「外祖母」等詞條，國教院提到，小組委員觀察實際語言使用情形並經充分討論，包含語言使用者避免以內、外區隔親屬、現今法令不因祖父母、外祖父母而有差別處理等，但也有部分使用者仍採用此稱謂。

國教院表示，為兼顧祖父母以及外祖父母等詞語的各種使用情形，並反映「祖父」、「祖母」語意擴大的事實，且顧及現今法令中祖父母無內外之別的性平觀點，經共識決定，除了保留原釋義內容，也加註「今亦稱祖父」、「今亦稱祖母」。

另外，在外公、外婆、外孫、外孫女等詞條，國教院指出，也分別加註「今亦稱阿公」、「今亦稱阿嬤」、「今亦稱孫子」、「今亦稱孫女」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為避免辭典中存有涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，國教院也建立常態檢修教育部國語辭典性別平等議題內容機制，各界若就辭典內容提出涉及性平議題，國教院將立即送請學者專家審議，並定期每3個月進行全面篩檢。

國家教育研究院語文教育及編譯研究中心主任林慶隆告訴中央社記者，以往辭典僅公布修正後的結果，但此次修正事件引起外界關注和討論；為避免類似爭議，往後如有較大修正，也會公布修正的理由，讓外界能了解。（編輯：管中維）1110523