端午節為國定假日 勞工出勤應給加倍工資

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）一年一度的端午節將來臨，勞動部今天說，端午節為國定假日，雇主應依法給假並給薪，如果勞工同意在端午節出勤，工資應加倍發給，違者可開罰新台幣2萬至100萬元。

今年的端午節為6月3日，勞動部今天指出，依勞動基準法規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，勞工都應休假，工資必須照給。

勞動部提醒，端午節為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如果雇主徵得勞工同意在休假日出勤，工資應加倍發給。

由於今年端午節為週五，如果勞資雙方是約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，會形成3天的端午連假，勞動部以這樣出勤模式示範計算勞工在3天連假出勤的工資給付規定。

假設一名月薪為3萬6000元的勞工，推算其平日每小時工資額為150元，每日出勤8小時，週五端午節為國定假日，依勞基法規定，勞工出勤必須加倍發給工資，加發工資試算為150元x8小時＝1200元。

至於週六性質則是休息日，依照勞動基準法休息日出勤相關規定計算，加發工資試算為150元x1又1/3x2小時+150元x1又2/3x6小時＝1900元。

至於週日的性質為例假，除非有天災、事變或突發事件，依法不可讓勞工在例假出勤工作。

勞動部強調，端午節的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如果違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，維護自身權益。（編輯：管中維）1110524