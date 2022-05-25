3911名確診等考生改參加會考補考 升學名額採外加

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天表示，因確診未解隔等3類考生未能參加國中會考正式考試，共有3911名考生將改為參加6月4日、6月5日的補行考試，後續升學將採外加名額錄取。

教育部今天發布新聞稿指出，111年國中教育會考已於5月21日、22日辦理完畢，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，經全國試務會與各縣市政府確認後，共3911名，將併同大陸考場499名考生，參加6月4日、6月5日舉辦的補行考試。

參與補行考試的考生，無須重新再報名，全國試務會將依照縣市政府確認的名單製作補行考試通知函且於5月30日寄發，6月1日再寄發補行考試准考證，集體報名的應屆畢業生由國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

全國試務會表示，補行考試的試題難易度及鑑別度與正式考試的試題相當，考生就未應試科目進行補行考試，已應試科目可自由選擇是否參加，成績將擇優計算；參與補行考試考生後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到考生權益。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年大陸考場延續前2年辦理模式，由大陸考場試務會針對印卷分卷闈場及各試場進行全程遠端監控錄影，除了監控考前試務準備及考試期間的嚴謹性外，教育部也委請在大陸的台灣督導進行考試全程監督，確保公平性；大陸考場考生後續如返台參加高中免試入學等管道，也採外加名額辦理。

教育部提到，依疫情指揮中心規定，補行考試比照正式考試，每間試場為36名考生，各考場學校仍將設置備用試場，提供現場發燒或有呼吸道疾病考生應考；補行考試仍維持正式考試的防疫措施，相關規定將公告於國中教育會考全國試務會網站及國中教育會考網站。（編輯：陳仁華）1110525