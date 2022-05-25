月掩金星27日登場 北市天文館直播若遇雨取消

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）睽違19年的「月掩金星」27日登場，不過台北市立天文館今天指出，這個特殊天象發生時，恰巧日正當中，無法直接以肉眼觀察，若天候許可、沒有下雨，將全程直播解說。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿，27日中午12時開始，將出現難得一見的「月掩金星」，從掩入到復出全程歷時約63分鐘。這是自2003年之後，台灣再有機會完整觀察這個特殊天象，下一次要等到2036年。

天文館說明，月掩金星是指月球從金星前方通過而遮掩住金星的天象，雖然和日食一樣，每年都可能發生，但只有部分地區可見，像這次就只有台灣、香港及東南亞部分地區觀察得到。

天文館指出，27日當天為殘月，亮度約-7.5等，金星亮度約-3.9等，若在夜空中皆相當明亮，但因為月掩金星開始時為中午12時，日正當中，所以觀測難度較高，無法直接以肉眼觀察。

天文館建議，民眾若要自行觀察，應使用能自動尋星的赤道儀，在日出前找到金星後持續追蹤，直到事件發生，且千萬不可將望遠鏡指向太陽，否將導致永久性失明。

天文館表示，若天氣許可，將於27日上午11時40分起，透過專業望遠鏡於「臺北天文館」YouTube頻道全程直播解說，讓全國民眾都能觀賞到這個少見的特殊天象。（編輯：方沛清）1110525