教育部未規劃提早放暑假 國高中停實體課標準擬調整

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教育部25日表示，目前未規劃中小學提前放暑假，但正調整因應疫情授課方式實施標準。圖為台北市內湖區20日中午小學生放學情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部今天表示，目前未規劃中小學提前放暑假，但正調整因應疫情授課方式實施標準，讓國高中比照國小和幼兒園，待指揮中心核定後公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，外界也關心中小學是否提早放暑假。

教育部今天發布新聞稿指出，依各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，如採平行挪移學期時間提前放暑假，對畢業生及新生入學銜接權益影響甚鉅，因此並無規劃提早放暑假的做法。

因應疫情發展及指揮中心公布的防疫措施，教育部也針對校園因應疫情調整授課方式，將依各地方疫情並以確診個案為核心，採行因地因校制宜的彈性處理原則，因應疫情調整授課方式，實施遠距教學方式因應。

教育部提到，正調整「校園因應COVID-19疫情調整授課方式實施標準」，讓國高中比照國小、幼兒園的實施原則，報指揮中心核定後會盡快公布。

根據教育部先前公告的調整授課方式實施標準，國小及幼兒園如有學生於確診或快篩陽性前2天內曾到校上課，所屬班級同學及導師，全班暫停實體課3天，改遠距教學；國高中階段如有學生於確診或快篩陽性前2天內曾到校上課，學生所屬班級座位的九宮格同學實施3天防疫假停止到校。

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配合校園防疫工作及調整授課方式，教育部指出，指揮中心將持續提供教育部公費快篩試劑，及時配發各縣市運用於各級學校，預計5月27日再配發60萬劑至各縣市，累計配發270萬劑次，後續每週將持續配發。

因應各級學校投入防疫工作人力，教育部國民及學前教育署已於5月17日行文各縣市政府，110學年度第2學期對地方政府的各項評鑑、訪視暫緩辦理；教育部也爭取並獲行政院支持，將規劃補助大專以下各級學校（含幼兒園）學校人員防疫作業加班費。（編輯：陳仁華）1110525