輝瑞兒童疫苗 宜縣合約醫療院所開放預約施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣政府今天表示，輝瑞兒童疫苗即日起在縣內合約醫療院所開放預約施打。此外，28、29日兩天，宜蘭運動公園也開設輝瑞兒童疫苗快打站，家長可帶孩子前往施打。

宜蘭縣長林姿妙下午在防疫線上記者會中說，中央今天宣布宜蘭縣新增1746名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，另新增6名死亡個案。死亡個案分別為4名女性、2名男性，年齡介於30多歲至90多歲之間，其中2人尚未施打疫苗、各有1人施打1劑和2劑、2人打完3劑。

她表示，最年輕的死亡個案為30多歲女性，先前曾接受重大手術，造成免疫力降低，雖曾接種1劑疫苗，但因接觸其他確診者而染疫，5月14日發病後病情急轉直下，最終不幸逝世。其餘5名個案都是80歲以上長者，其中數名合併有冠心症、糖尿病、高血壓或是肺部慢性疾病。

林姿妙說，為保障學童安全，即日起家長可帶孩子到縣內各合約疫苗醫療院所，預約施打輝瑞兒童疫苗。

此外，28日起一連兩天，縣府規劃第16波疫苗快打站，其中，宜蘭運動公園室內體育館、五結慈劑接種站的服務對象為5歲以上至18歲高中職及專科3年級學生，施打疫苗種類為輝瑞兒童疫苗、國高中生的BNT疫苗。

林姿妙表示，為保障校園安全，針對縣內各國小已排定46場次，醫療團隊將從明天起開始在各校園施打輝瑞兒童疫苗。（編輯：張銘坤）1110525