疫情嚴峻 台中南投高中以下遠距教學至6/2

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（中央社記者蘇木春、吳哲豪台中26日電）台中市長盧秀燕今天宣布，因應疫情嚴峻，高中以下學校，將延後實體上課一週，5月30日至6月2日續採遠距教學。南投縣政府也宣布跟進，高中以下遠距教學將延至6月2日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台中市高中以下學校，原先公布23日至27日預防性暫停實體授課一週，改成遠距線上教學，減少群聚的風險。

盧秀燕今天在台中市議會備詢，她會前接受媒體聯訪時表示，因應疫情來到相對高峰，台中市本週實施停課不停學，讓防護力比較不夠的孩子，能夠在家中線上遠距學習，而不需要到校群聚。

盧秀燕指出，因應台中市目前正在疫情高峰，非常嚴峻，決定高中以下停課不停學再延一週，將自5月30日至6月2日，繼續實施線上遠距上課，至於端午節之後，是否停課將視疫情滾動式檢討。

南投縣政府教育處長陸正威接受中央社記者電訪指出，昨晚接到通知指台中市高中以下遠距教學延至6月2日，考量到疫情嚴重，以及中彰投為共同生活圈，初步決定比照台中市辦理，公文已送交縣長林明溱批示，等待林明溱正式宣布。（編輯：卞金峰）1110526