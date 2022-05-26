全民快篩陽同確診上路 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）自今天起，不分年齡、族群民眾使用COVID-19家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確定病例，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明相關防疫事宜及疫情概況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增8萬9352例本土個案，確診個案中有191例中重症，值得注意的是，國內兒童腦炎重症個案不斷增加，昨天多了1名染疫釀腦炎6歲男童，醫院搶救中。國內累計15名兒童重症個案，年齡介於8個月至10歲，其中7例出現合併腦炎症狀。

中央經諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，自今天起實施，全民使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，以利感染後易產生嚴重併發症或死亡高風險族群，儘速給予抗病毒藥物，降低病情惡化風險。

COVID-19患者大增，護理師忙到連吃飯、上廁所的時間都沒有。衛福部長陳時中昨天邀護理團體座談，達成3點共識，包括限縮專責病房護病比、兒科津貼加成並增聘護佐協助照顧工作，相關細節規劃將是下午記者會關注焦點。

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本土疫情持續，接種疫苗是預防重症方法之一，指揮中心公布，65歲以上長者及55歲以上原住民，尚未完成接種疫苗民眾，在6月30日前接種，可免費獲得2劑單劑型快篩試劑，鼓勵長者完全接種疫苗，早日獲得保護力。

指揮中心統計，今年1月至5月24日，本土輕症、無症狀個案累計143萬8376例、占99.77%，中症累計2474例、占0.17%，重症累計881例、占0.06%。（編輯：管中維）1110526